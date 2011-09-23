〔台湾债市〕主要殖利率续跌,因投资人担心全球经济衰退

路透台北9月23日电---台湾债市主要殖利率周五续跌,因投资人担心全球经济衰退,避险需求持续升高.10年新券100/9发行前交易殖利率再创交易以来新低,不过实质买盘依旧没有追价,令交易商操作也偏向谨慎.

针对下周走势,交易商指出,将观察周二100/9的标售结果,以及周四央行理监事会议的利率决议,至于第四季率先登场的五年增额券100/6R,在周三如何展开发行前交易,料将受前述两个变数牵动.预估100/9殖利率全周料在1.20-1.28%间震盪.

"五年与10年券利差已缩到长期平均的下限,要再走低,必须靠实质买盘追价."一证券商交易主管称.

另一大型寿险业交易员则称,100/9在发行前交易期间已过度追价,依照过去经验,标售利率反而会走高."那时实质买盘才会进场."

美联储警告经济有下行风险,连续第二天重击亚洲股市.台湾股市周五重挫3.55%,收在两年低点,加权股价指数.TWII大跌259.28点至7,046.22,开盘时下跌2.79%,盘中一度跌去逾4.2%.今年迄今该指数累计下滑21.5%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

3 100/3 A00103=TWO +2.00 0.7500 0.7500-0.7500 0.5

5 100/6 A00106=TWO -1.85 0.9520 0.9470-0.9750 64.0

10 100/9 A00109=TWO -2.78 1.2210 *1.2132-1.2345 474.5

30 100/8 A00108=TWO -1.00 1.8595 *1.8500-1.8595 1.0

* 表创该期券殖利率交易以来日低

财政部今日稍早公布第四季发债计划,一如交易商先前预期,在没有增发新券下,将发行1,400亿台币公债.由于内容相当中性,预料对下周走势不会产生影响.

但国库今年累计公债发行量将达6,200亿台币,超越去年的6,100亿,再创史上新高纪录.此也令市场好奇,明年发债量是否会进一步走高,还是从高峰下滑?

对此,财政部一不愿具名的官员告诉路透,由于明年赤字占国内生产总值(GDP)的比重,将由今年的2.5%降至1.6%,且又没有特别预算的资金需求,"希望会比去年与今年少."

不过她也再次强调,发债将兼顾政府的资金需求与市场消化资金的需求,以定期适量的方式发行公债.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8595

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/5 A00105=TWO 1.2850

5 100/6 A00106=TWO 0.9520

2 100/3 A00103=TWO 0.7500(完)