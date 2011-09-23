〔台湾债市〕主要殖利率续跌,因投资人担心全球经济衰退

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月23日电---台湾债市主要殖利率周五续跌,因投资人担心全球经济衰退,避险需求持续升高.10年新券100/9发行前交易殖利率再创交易以来新低,不过实质买盘依旧没有追价,令交易商操作也偏向谨慎.
针对下周走势,交易商指出,将观察周二100/9的标售结果,以及周四央行理监事会议的利率决议,至于第四季率先登场的五年增额券100/6R,在周三如何展开发行前交易,料将受前述两个变数牵动.预估100/9殖利率全周料在1.20-1.28%间震盪.
"五年与10年券利差已缩到长期平均的下限,要再走低,必须靠实质买盘追价."一证券商交易主管称.
另一大型寿险业交易员则称,100/9在发行前交易期间已过度追价,依照过去经验,标售利率反而会走高."那时实质买盘才会进场."
美联储警告经济有下行风险,连续第二天重击亚洲股市.台湾股市周五重挫3.55%,收在两年低点,加权股价指数.TWII大跌259.28点至7,046.22,开盘时下跌2.79%,盘中一度跌去逾4.2%.今年迄今该指数累计下滑21.5%.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
3 100/3 A00103=TWO +2.00 0.7500 0.7500-0.7500 0.5
5 100/6 A00106=TWO -1.85 0.9520 0.9470-0.9750 64.0
10 100/9 A00109=TWO -2.78 1.2210 *1.2132-1.2345 474.5
30 100/8 A00108=TWO -1.00 1.8595 *1.8500-1.8595 1.0
* 表创该期券殖利率交易以来日低
财政部今日稍早公布第四季发债计划,一如交易商先前预期,在没有增发新券下,将发行1,400亿台币公债.由于内容相当中性,预料对下周走势不会产生影响.
但国库今年累计公债发行量将达6,200亿台币,超越去年的6,100亿,再创史上新高纪录.此也令市场好奇,明年发债量是否会进一步走高,还是从高峰下滑?
对此,财政部一不愿具名的官员告诉路透,由于明年赤字占国内生产总值(GDP)的比重,将由今年的2.5%降至1.6%,且又没有特别预算的资金需求,"希望会比去年与今年少."
不过她也再次强调,发债将兼顾政府的资金需求与市场消化资金的需求,以定期适量的方式发行公债.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 1.8595
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/5 A00105=TWO 1.2850
5 100/6 A00106=TWO 0.9520
2 100/3 A00103=TWO 0.7500(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。