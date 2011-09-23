〔台湾汇市〕台币兑美元微收跌,本周贬近3%创1999年来最大单周跌幅(更新版)

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* 本周累计贬值2.72%,创1999年来最大单周跌幅

* 午後跌幅缩减,因美元遭获利了结

* 央行对干预没有评论,称台币走势相对稳定

* 下周观察欧美股市和外资动向

路透台北9月23日电---台币兑美元TWD=TP周五收跌1.6分,续创近九个月来盘中低位.本周累计贬值2.72%,创1999年来最大单周跌幅,因欧美经济衰退及欧债蔓延疑虑,市场前景充满不确定性,外资大举汇出.

汇银人士指出,早盘外资汇出力道强劲,加之出口商惜售美元,见央行美元卖盘大举出笼,稍稍减缓跌势.中午过後,台币跌幅逐渐缩小,因获利了结的美元卖盘出现,加上此前韩国等亚洲央行加重干预力道,韩元收盘更是由贬转升,令银行间交投警戒.

尾盘央行循例调节,再度缩减台币跌幅,使之收在全日最高位.

"像新加坡和韩国央行一样,台湾央行盘中大力抛售美元."一位外商银行人士表示,"央行仍是场上最大的卖盘来源,...甚至可以说是本周最多."

台湾央行官员对干预汇市没有评论,只表示台币走势相对稳定,因其他国家货币跌幅较台湾更甚.

不过,交易商称,台币午後缩减跌势可能只是短线修正,因台币终将回归市场机制,由供需决定汇价.一旦全球经济衰退走势确定,台币仍有可能贬破31元,并向31.5元价位测试.

市场人士表示,尽管中国与日本等政府纷纷表示愿意对欧洲提供援助,但欧美股市持续下挫,欧元区债券殖利率持续攀高,显示市场信心依旧不足.待欧美股市止跌回稳後,台股随之稳住走势,加之外资汇出力道渐减,台币兑美元走势才有望获得支撑.

他们预估,台币下周一交易区间先看30.35-30.65元,料波动幅度剧烈,并将持续关注欧美股市与外资动向.

台币兑美元周五收报30.388元,较前一周贬值8.04角,或2.72%,为自1999年2月21日收跌3.03%%以来最大单周跌幅;此波贬势已抹去台币今年以来涨幅,累计台币今年以来贬值0.07%.

另外,台币前次收盘低位出现在2010年12月28日,报30.396元;台币兑美元盘中亦触近九个月低位至30.670元,上次低点为2010年12月9日的30.706元.

台湾加权指数.TWII今日收盘暴跌3.55%至7,046.22点,收在两年低点,投资者因担心全球经济衰退,继续抛售风险资产;外资及陆资在台股卖超151.44亿台币,已连续二日卖超,累计卖超金额为355.21亿.[ID:nCT0403766]

亚洲汇市中,欧元兑美元EUR=周五上扬,因美元遭遇获利了结,此前欧元/美元周四曾跌至八个月低点.但欧元涨势可能短暂,针对20国集团(G20)将维持金融稳定的承诺,市场人士反应平淡.[FRX/CN]

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