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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 16:17 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元收跌1.6分,本周创1999年来最大单周跌幅

路透台北9月23日电---台币兑美元TWD=TP周五收跌1.6分,虽然已收复盘中多数跌幅,但仍续创近九个月来收盘低位,本周更创自1999年来最大单周跌幅,因此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)对後市悲观,场上避险情绪高涨,纷纷抛售风险资产.

台币兑美元收盘报30.388元,前次低位出现在2010年12月28日,报30.396元.另外,台币本周跌逾2.72%,为自1999年2月21日收跌3.03%以来最大单周跌幅.

台湾加权指数.TWII今日收盘暴跌3.55%至7,046.22点,收在两年低点;外资及陆资在台股卖超151.44亿台币,已连续二日卖超,累计卖超金额为355.21亿.[ID:nCT0403766]

--记者 李盈茜; 审校 曾祥进

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