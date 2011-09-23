〔台湾汇市〕台币兑美元收跌1.6分,本周创1999年来最大单周跌幅

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月23日电---台币兑美元TWD=TP周五收跌1.6分,虽然已收复盘中多数跌幅,但仍续创近九个月来收盘低位,本周更创自1999年来最大单周跌幅,因此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)对後市悲观,场上避险情绪高涨,纷纷抛售风险资产.
台币兑美元收盘报30.388元,前次低位出现在2010年12月28日,报30.396元.另外,台币本周跌逾2.72%,为自1999年2月21日收跌3.03%以来最大单周跌幅.
台湾加权指数.TWII今日收盘暴跌3.55%至7,046.22点,收在两年低点;外资及陆资在台股卖超151.44亿台币,已连续二日卖超,累计卖超金额为355.21亿.[ID:nCT0403766]
--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选