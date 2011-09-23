版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 16:18 BJT

《外汇动态》据称欧元卖单在1.3550美元上方伺机而出,可能抑制涨势

0800GMT---欧元涨0.4%至1.3515美元,在伦敦早盘一度升至约1.3540;交易商指称一中国帐户敲进买盘,而後据报有主权帐户卖盘浮现.

据在1.3550美元上方挂有庞大卖单.欧元目前安稳站在周四所创八个月低位1.3384美元上方.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐