《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净减180.5亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月23日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净减180.5亿台币,央行存单未到期馀额为6兆6,455.8亿台币.上周存单发行量净增540.2亿.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
9月19日(一) 1,525.50 1,290.00 -235.50
9月20日(二) 38.00 475.50 +437.50
9月21日(三) 1,131.20 1,019.70 -111.50
9月22日(四) 577.00 478.00 -99.00
9月23日(五) 1,117.00 945.00 -172.00
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总计 4,388.70 4,208.20 -180.50
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
9月19日(一) 153.00 130.00
9月20日(二) 51.00 2.00
9月21日(三) 86.20 31.00
9月22日(四) 48.00 43.00
9月23日(五) 141.00 113.00
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总计 479.20 319.00 (完)
--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。