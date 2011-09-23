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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 17:00 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净减180.5亿台币

路透台北9月23日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净减180.5亿台币,央行存单未到期馀额为6兆6,455.8亿台币.上周存单发行量净增540.2亿.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

9月19日(一) 1,525.50 1,290.00 -235.50

9月20日(二) 38.00 475.50 +437.50

9月21日(三) 1,131.20 1,019.70 -111.50

9月22日(四) 577.00 478.00 -99.00

9月23日(五) 1,117.00 945.00 -172.00

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总计 4,388.70 4,208.20 -180.50

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

9月19日(一) 153.00 130.00

9月20日(二) 51.00 2.00

9月21日(三) 86.20 31.00

9月22日(四) 48.00 43.00

9月23日(五) 141.00 113.00

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总计 479.20 319.00 (完)

--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴

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