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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 17:03 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业买超12亿台币

路透台北9月23日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年期公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 22.00 30.00 -8.00

票券业 1.50 5.50 -4.00

证券业 32.00 20.00 +12.00(完)

--记者 董永年; 审校 丁淑琴

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