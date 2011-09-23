〔路透基点〕台湾中美矽晶110亿台币贷款改分为两部分--RLPC

路透香港9月23日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,台湾专业晶圆材料供应商--中美矽晶(5483.TWO)110亿台币五年期贷款已分为两部分.这笔贷款用于中美矽晶以4.51亿美元收购日本Covalent Materials Corp旗下晶圆事业单位.

花旗集团担任主办行兼额度分配行,正邀请其他银行共同参与.

目前贷款分为A部分80亿台币定期贷款,及B部分150亿日圆循环信用贷款.两部分合计总值不得高于110亿台币.

A部分贷款利率条件为,如果借款方的债务和未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比达到1.75倍或更高,则利率为次级市场商业本票利率加码125个基点;而如果借款方的债务/EBITDA之比低于1.75倍,那麽利率为加码75个基点.

B部分贷款为三个月或六个月东京银行间拆放款利率(TIBOR)加码150个基点.

承贷15亿台币或以上的银行,获得25个基点的先付费用.承贷20亿台币或以上者,可额外获10个基点费用.

这笔贷款平均分摊在17季偿还,平均年限约为三年.

银行回覆截止日延至10月11日.

中美矽晶8月初表示,从私人直接投资公司凯雷投资集团(Carlyle Group)CYL.UL和Unison Capital手中买下日本Covalent Materials旗下晶圆事业单位,以提高生产效率.花旗是这宗收购案的唯一顾问.

收购案尚需监管当局批准,预计在2011年底前完成.

Covalent旧称Toshiba Ceramics.2007年举债收购热潮达到高峰时,凯雷和Unison斥资5.09亿美元,从日本电子集团东芝手中买下Toshiba Ceramics.(完)