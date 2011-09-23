〔台湾货币市场〕短率向区间高位靠拢,展望下周资金欲松不易(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 短率向成交区间高位靠拢

* 月底最後一周资金宽松不易

* 下周四的央行利率决议是关键

记者 高洁如

路透台北9月23日电---台湾银行间短期利率周五向区间高位靠拢.由于逢周末资金需求升高,银行间拆放款成交利率向区间高位靠拢,短率隐然趋升.倒是短票利率水位原就已高于市场的拆放利率,在央行本次有望暂停升息的声浪趋高之下,利率多能持稳.

交易人士指出,原本市场资金已不多,逢周末又显得更加紧俏.在此情况下今日有能力拆出的大型银行将利率水位微幅拉升,有区间高位靠拢趋势.

展望下周已是月底的最後一周,交易人士预料,资金欲松不易,拆款利率成交可能再向区间高位来集中,但若央行将指标利率持平于目前水位不动,则高位应能持稳现今水位.

"今天市场紧,拆放利率有比昨天再高一点,"一位大型银行业交易员说.

台湾央行将于下周四(29日)召开第三季的理监事会议,目前市场有不少分析师认为本次央行将暂停升息,将重贴现率维持于1.875%不变.而欧美景气恐有陷入衰退疑虑下,新兴市场央行如巴西央行已在8月底开启降息循环.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.393%,同上日;区间为0.295-0.82%,上日在0.295-0.800%.2-7天拆款利率区间在0.388-0.820%,上日在0.388-0.83%.

央行委托大型金融机构拆入隔夜资金的利率仍维持在0.388%.

**短票利率平稳**

短票市场方面,票券商指出,今日拆款市场资金还是很不好找,但票券商的票量并不高,短票的利率还是持平.而今日大型银行有多馀资金,进场支撑买气,令短票利率仍能持稳.

金融同业间承作的30天期内短票主要利率仍在0.86%.

央行今日共发行945亿台币存单.相较存单到期金额1,117亿,存单发行馀额减少172亿.[TW/MMTCN]

央行下周存单到期总额为4,941.5亿台币,分别为周一1,616亿,周二64亿,周三1,187亿,周四690亿以及周五1,384.50亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为78亿台币,累计超额准备为1,013亿台币,加计前期1%的超额准备为2,208亿台币.

**公债RP利率稳于区间**

债市同业附买回(RP)利率周五持于区间,今日整体资金尚能打平,不过下周紧缩因子多,料RP利率有微幅上调的可能.

资金调度人士表示,为提前因应下周一的企业发薪等例行性支出,盘初见投信赎回;近尾盘时,见寿险及投信将余钱投入RP市场,才顺利补平资金缺口.交易商以续作为主,若要找新钱则有些难度.

他们表示,因近日台股重挫,寿险态度转趋保守,纷将资金自股市抽回,暂时投入RP市场,惟下周有多笔债券交割,以及季底作帐赎回等因素影响下,料对市场资金挹注效果有限,RP利率仍有缓步上扬的压力.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.68-0.70%,同于上日.

交易商统计,下周大型发债计划如下:周二(27日)有台湾中信银金融债发行,金额129亿台币;周三(28日)有台积电(2330.TW)公司债发行,金额180亿台币;周五(30日)则有10年期公债发行,金额350亿台币.(完)