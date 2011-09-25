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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 06:29 BJT

《日本重要政经日程》--9月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

--东京地方法院预计宣布对众议员石川知裕的裁决,石川是前日本民主党干事长小泽一郎的前助理.

0100 - KDDI (9984.T)新手机发表会.社长田中孝司将出席.

0200 - 本田汽车(7267.T)摩托车技术简报会.

0320 - 政府发起的东京电力(9501.T)紧急援助实体开业典礼.经济产业大臣枝野幸男将出席.该实体负责人Tokyo Electric在典礼後将召开记者会.

0700 - 必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)就下一代生技制药及日本扩张计画举行简布会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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