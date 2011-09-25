《日本重要政经日程》--9月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
--东京地方法院预计宣布对众议员石川知裕的裁决,石川是前日本民主党干事长小泽一郎的前助理.
0100 - KDDI (9984.T)新手机发表会.社长田中孝司将出席.
0200 - 本田汽车(7267.T)摩托车技术简报会.
0320 - 政府发起的东京电力(9501.T)紧急援助实体开业典礼.经济产业大臣枝野幸男将出席.该实体负责人Tokyo Electric在典礼後将召开记者会.
0700 - 必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)就下一代生技制药及日本扩张计画举行简布会.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。