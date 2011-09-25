〔希腊政经〕IMF检查员料于本周回到希腊,此前雅典提出连串艰困措施

* IMF检查员可能在未来一周回到雅典

* 希腊财政部长称,所采取的艰困措施已经改变了氛围

* 希腊财政部长称,可能无法达成民营化目标

路透华盛顿9月25日电---国际货币基金组织(IMF)周日表示,其检查员可能在本周回到雅典,此前希腊已经就已宣布的新一波节约措施做出书面承诺.

IMF于华盛顿召开半年一度会议之际,希腊财政部长Evangelos Venizelos与IMF总裁拉加德进行会面;这次IMF的会议主要讨论如何阻止希腊债务危机威胁全球经济.

"他们讨论IMF回到雅典的所需条件...很有可能在未来一周回到雅典."IMF在一份声明中指出.

欧盟、IMF及欧洲央行检查员本月稍早突然离开雅典,因期发现希腊未能达成纾困协议中所设下的目标,之後希腊当局公布连串的财政措施,而多位希腊官员表示,IMF要求希腊做出书面承诺.

"严峻且艰困的决议已经改变了氛围."Venizelos向记者表示."若我们不做出这些牺牲,我们主权国家地位面临危机."

Venizelos表示,行政权不彰是该国的的一大问题,他并宣示将尽一切努力满足资金借出者的要求.

他称他对于参与第二轮希腊纾困呼声的反应感到振奋,且相信为了民间参与债务重整所设下的目标将能够达成.

"所有迹象都指向我们能够达成在7月设定的目标."他说道,意味着有90%的投资人参与希腊公债21%减记.

但他承认希腊将无法达成规模宏大的民营化目标,然而这是资金借出者所设定的关键条件之一.至9月止,希腊将仅能从民营化程序中取得14亿欧元,未能达成17亿欧元的协议目标,唯有到10月才有可能达到.

Venizelos并称,在2011年底前,预料距离达成50亿欧元的民营化目标还差10亿欧元.(完)