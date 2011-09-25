美国与加拿大经济指标预测--9月26日-10月3日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月26日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------9月26日当周-------------------------------
9月26日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.06
1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 29.5 29.8
9月27日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月24日当周 -- -1.2%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 -- 84.8
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月24日当周 -- +4.1%
1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 7月 -4.5% -4.5%
经季节调整房价指数(较前月) +0.1% -0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.7% +1.1%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 负10
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 46.0 44.5
-- 美国建筑许可(万户) 8月修正值 -- 62
9月28日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月23日当周 -- 702.7
再融资指数 -- 3,813.2
1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 -0.5% +4.1%
扣除运输的耐久财订单 +0.1% +0.8%
扣除国防的耐久财订单 -0.1% +4.8%
扣除飞机的非国防耐久财订单 +0.2% -0.9%
9月29日(四)
1230 美国企业获利 第二季终值 +4.2% +4.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 42 42.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 42.1
续请失业金人数(万人) 9月17日当周 373 372.7
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.2% +1.0%
GDP隐性平减指数 +2.4% +2.5%
最终销售 +1.2% +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数 +3.2% +3.2%
核心PCE物价指数 +2.2% +2.2%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.3% -0.3%
(较上年同期) -- +5.1%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 -1.5% -1.3%
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 9月 -- 负2
9月30日(五)
1230 美国个人所得 8月 +0.1% +0.3%
个人支出 +0.2% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.8%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.5%
1230 加拿大GDP(较前月) 7月 +0.3% +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 55.6 56.5
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 57.8 57.8
现况指数 74.5 74.5
预期指数 46.5 47.0
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月23日当周 -- 122.2
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 8月 -- +2.4%
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10月3日(一)
1400 美国建筑支出 8月 -0.3% -1.3%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 50.5 50.6
-- 美国国内乘用车销量年率(万辆) 9月 410 406
卡车销量年率(万辆) 546 547
汽车总销量年率(万辆) 1,200 1,210 (完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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