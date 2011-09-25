版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 07:49 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月26日-10月3日****

路透9月26日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------9月26日当周-------------------------------

9月26日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.06

1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 29.5 29.8

9月27日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月24日当周 -- -1.2%

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 -- 84.8

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月24日当周 -- +4.1%

1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 7月 -4.5% -4.5%

经季节调整房价指数(较前月) +0.1% -0.1%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.7% +1.1%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 负10

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 46.0 44.5

-- 美国建筑许可(万户) 8月修正值 -- 62

9月28日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 9月23日当周 -- 702.7

再融资指数 -- 3,813.2

1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 -0.5% +4.1%

扣除运输的耐久财订单 +0.1% +0.8%

扣除国防的耐久财订单 -0.1% +4.8%

扣除飞机的非国防耐久财订单 +0.2% -0.9%

9月29日(四)

1230 美国企业获利 第二季终值 +4.2% +4.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 42 42.3

初请失业金人数四周均值(万人) -- 42.1

续请失业金人数(万人) 9月17日当周 373 372.7

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.2% +1.0%

GDP隐性平减指数 +2.4% +2.5%

最终销售 +1.2% +1.2%

个人消费支出(PCE)物价指数 +3.2% +3.2%

核心PCE物价指数 +2.2% +2.2%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.3% -0.3%

(较上年同期) -- +5.1%

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 -1.5% -1.3%

1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 9月 -- 负2

9月30日(五)

1230 美国个人所得 8月 +0.1% +0.3%

个人支出 +0.2% +0.8%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +2.8%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) -- +1.6%

实质个人支出 -- +0.5%

1230 加拿大GDP(较前月) 7月 +0.3% +0.2%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 55.6 56.5

1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 57.8 57.8

现况指数 74.5 74.5

预期指数 46.5 47.0

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月23日当周 -- 122.2

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 8月 -- +2.4%

----------------------------------10月3日当周-------------------------------

10月3日(一)

1400 美国建筑支出 8月 -0.3% -1.3%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 50.5 50.6

-- 美国国内乘用车销量年率(万辆) 9月 410 406

卡车销量年率(万辆) 546 547

汽车总销量年率(万辆) 1,200 1,210 (完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐