〔金砖国家〕9月23日股汇市收盘纵览

路透9月26日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月23日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌2.17%,报861.53点.

中国股市:中国股市沪综指周五小幅收跌至逾14个月新低.全球经济前景忧虑阴霾难消,打击外围市场连续重挫,拖累大盘走低.不过在大盘权重股连番护盘下,沪指勉力收窄跌幅.分析师表示,股指短线将呈弱势震荡,并持续考验2,400点支撑.沪综指.SSEC收报2,433.159点,跌9.898点,或0.41%,此前收盘低点为去年7月16日的2,424.27点.该指数本周累计挫约2%,为连续第四周下跌. [.SSCN]

香港股市:香港股市收低,单周表现为2008年10月以来最差,投资者抛售原材料股,削减风险仓位,因围绕全球性衰退的忧虑不断升级.成交量飙升至逾一个月高位.恒生指数.HSI日内收低1.36%至17,668.83点,本周跌9.18%.恒生国企指数.HSCE日内收低1.84%,报9,033.09点,本周跌11.87%. [.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收盘小幅续跌.尽管海外无本金交割远期(NDF)市场一度重挫,显示市场情绪在未来一段时间内可能转为看空人民币,但央行今日公布中间价回调幅度仍较平缓,且美元指数盘中回吐了部分隔夜涨幅,最终抑制了人民币汇价跌势. [CNY/CN][ID:nCN1984909]

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印度股市:收跌1.2%至近一个月最低水准,且为四周来首次出现单周下跌,因发达经济体衰退疑虑削弱风险胃纳.指标BSE指数.BSESN收跌1.22,报16,162.06点,为8月26日以来最低收位.有19档成分股下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比单周跌幅创下15年来最大,因发达国家衰退疑虑令避险心态高涨.卢比兑美元INR=D2收报49.42/43,高于上日收位49.57/58.但过去一周卢比贬值4.4%,为1996年7月12日以来最大单周跌幅,且为连续第三周下跌.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,315.950点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌3.9%,报682.40点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX报32.0475;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.46%,报43.3500.

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巴西股市:拉美股市震荡收跌,分析师将关注希腊债务危机及其对法国银行业者的可能冲击.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收盘小跌0.1%,报53,230.36点.[ID:nS1E78M1C7]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元逆转跌势,转而上涨逾3%,创下近16个月来最大单日升幅.此前巴西央行提前一天采取措施支撑本币,令外界预期其将会再次出手以抑制本币急跌之势.雷亚尔兑美元BRBY大涨3.19%至1.8360,为六个交易日来首次上涨,且为2010年5月27日以来最大单日升幅.[ID:nS1E78M1W9]

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南非股市:收跌但脱离盘中低点,因投资人敲进安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)等跌深个股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.8%,报26,834.39点,盘中跌幅一度逾2%.综合指数.JALSH收跌0.86%.[ID:nL5E7KN38L][.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元跳涨逾2%,自海外的28个月低点回升,因投资人买回高收益资产.兰特兑美元ZAR=D3一度触及日高8.2260,1620GMT时报8.2670,较纽约周四收盘上涨1.8%.[ID:nL5E7KN3NZ](完)