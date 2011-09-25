〔东京汇市〕欧元走势震荡,受好坏参半的欧洲消息影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 关于欧元区负债的多项讨论令市场感到困惑
* 欧元兑日圆脱离10年低点
* 美国再次面临预算的对决
路透悉尼9月26日电---欧元周一在亚洲盘初呈现跌跌撞撞的震荡走势,关于欧洲对抗债务危机的消息好坏参半,令投资人审慎以对.
欧元兑美元盘初在电子交易平台EBS上高见1.3585,有部分报导显示欧盟领导人正在考量更果敢的举措来保护希腊、爱尔兰和葡萄牙.
然而,短时间内没有细节出炉,则让欧元兑美元EUR=小幅回落到1.3521附近,略高于周五纽约收盘水准.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。