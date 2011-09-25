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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 07:50 BJT

〔东京汇市〕欧元走势震荡,受好坏参半的欧洲消息影响

* 关于欧元区负债的多项讨论令市场感到困惑

* 欧元兑日圆脱离10年低点

* 美国再次面临预算的对决

路透悉尼9月26日电---欧元周一在亚洲盘初呈现跌跌撞撞的震荡走势,关于欧洲对抗债务危机的消息好坏参半,令投资人审慎以对.

欧元兑美元盘初在电子交易平台EBS上高见1.3585,有部分报导显示欧盟领导人正在考量更果敢的举措来保护希腊、爱尔兰和葡萄牙.

然而,短时间内没有细节出炉,则让欧元兑美元EUR=小幅回落到1.3521附近,略高于周五纽约收盘水准.

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