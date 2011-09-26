〔欧洲个股〕瑞银集团执行长格鲁贝尔辞职,由Ermotti担任过渡主管

路透苏黎世9月25日电---瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)执行长格鲁贝尔为了被指控为违规交易的23亿美元损失而辞职下台,而新任的过渡主管在让这家瑞士银行业者站稳脚跟上面临艰钜挑战.

Sergio Ermotti周六表示,这起丑闻显示其曝险部位"完全无法令人接受",而他的首要任务是检讨公司内部控制,并称将就相关亏损展开内部调查.

Ermotti现年51岁,出身瑞士的意大利语区,他在4月从意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)转任瑞银集团欧洲、中东及非洲部门主管後,便一直被视为可能的接班人选.

瑞银集团董事会要求Ermotti加速缩小投资银行的规模,而Ermotti称将在预定于11月17日于纽约召开的投资人会议中阐述细节.

投行业务主管Carsten Kengeter的命运悬而未决.但瑞银集团董事长威利格(Kaspar Villiger)表示,他对于Kengeter的未来并没有任何的质疑,称Kengeter和其团队在控制未获授权交易的损失上"表现优异".

对于Kengeter是否仍是执行长人选的问题,威利格拒绝置评,仅称董事会仍在观察内部及外部人选,应该会在六个月内决定正式接任人选.

瑞银集团已于8月表示,还会裁掉3,500个职位,以每年节省20亿瑞郎,而遭裁撤人员中有近半数来自投资银行;先前瑞银投行部门员工人数成长至接近1.8万人,因Kengeter试图重新建立此部门名声.(完)