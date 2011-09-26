〔欧洲个股〕瑞银集团执行长格鲁贝尔辞职,由Ermotti担任过渡主管

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透苏黎世9月25日电---瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)执行长格鲁贝尔为了被指控为违规交易的23亿美元损失而辞职下台,而新任的过渡主管在让这家瑞士银行业者站稳脚跟上面临艰钜挑战.
Sergio Ermotti周六表示,这起丑闻显示其曝险部位"完全无法令人接受",而他的首要任务是检讨公司内部控制,并称将就相关亏损展开内部调查.
Ermotti现年51岁,出身瑞士的意大利语区,他在4月从意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)转任瑞银集团欧洲、中东及非洲部门主管後,便一直被视为可能的接班人选.
瑞银集团董事会要求Ermotti加速缩小投资银行的规模,而Ermotti称将在预定于11月17日于纽约召开的投资人会议中阐述细节.
投行业务主管Carsten Kengeter的命运悬而未决.但瑞银集团董事长威利格(Kaspar Villiger)表示,他对于Kengeter的未来并没有任何的质疑,称Kengeter和其团队在控制未获授权交易的损失上"表现优异".
对于Kengeter是否仍是执行长人选的问题,威利格拒绝置评,仅称董事会仍在观察内部及外部人选,应该会在六个月内决定正式接任人选.
瑞银集团已于8月表示,还会裁掉3,500个职位,以每年节省20亿瑞郎,而遭裁撤人员中有近半数来自投资银行;先前瑞银投行部门员工人数成长至接近1.8万人,因Kengeter试图重新建立此部门名声.(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。