《外汇动态》风险货币温和上涨,东京定盘前美元和欧元兑日圆获支撑

2341GMT---风险较高货币上周遭遇重创後,温和上涨.欧元/美元EUR=升0.2%至1.3525美元,脱离上周四触及的八个月低点1.3384;澳元/美元回升0.4%至0.9826美元,市场消化周末欧洲决策者努力研拟阻止债务危机扩散新办法的消息.

标准普尔股价指数期货SPc1上涨1.2%也有助与增长相关的货币.欧元也受东京进口商的欧元/日圆买盘扶助.欧元/日圆EURJPY=升0.4%至103.663日圆,脱离盘初103.200低点,交易商指出,尽管市场交投清淡,美元/日圆和欧元/日圆在0100GMT东京定盘前应有良好买盘支撑.

欧洲领导人正研究将欧洲金融稳定机构(EFSF)资金扩大规模至数万亿(兆)欧元,但细节仍不完整;交易商表示,需待了解更多细节,才会更积极投入风险较高资产.(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

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