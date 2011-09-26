《台湾报摘》--经济日报9月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--希腊和欧元在本周面临生死存亡关头,26日起将面临一连串试炼,因为欧盟和国际货币基金(IMF)的专家重返雅典进行财政稽查,以决定希腊下月能否逃得过违约厄运;欧盟要成立永久稳定基金,也待德国国会本周同意.英国财相警告,只剩六周可拯救欧元区免于分崩离析.
* 其他:
--永丰金控(2890.TW)旗下永丰银行董事长邱正雄指出,大陆宣示2020年要打造上海成为国际金融中心,在此之前人民币将会逐步开放,台湾要掌握人民币自由化之前的离岸中心商机,时间压力愈来愈大.
--土地银行董事长王耀兴昨日表示,土银上海分行今年全年税後要赚140-150万美元(约4,500万台币),仅次国泰世华上海分行,力拚公股第一.
--金融重建基金(RTC)日前召开管理会议,决定暂不处分台北101大楼股权.在公股不愿卖出股票之下,顶新集团入主台北101的计画面临重大挑战,未来顶新集团会否买下其他民股股权,备受市场关注.
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。