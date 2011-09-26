版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 08:16 BJT

《台湾报摘》--经济日报9月26日

* 头版头条:

--希腊和欧元在本周面临生死存亡关头,26日起将面临一连串试炼,因为欧盟和国际货币基金(IMF)的专家重返雅典进行财政稽查,以决定希腊下月能否逃得过违约厄运;欧盟要成立永久稳定基金,也待德国国会本周同意.英国财相警告,只剩六周可拯救欧元区免于分崩离析.

* 其他:

--永丰金控(2890.TW)旗下永丰银行董事长邱正雄指出,大陆宣示2020年要打造上海成为国际金融中心,在此之前人民币将会逐步开放,台湾要掌握人民币自由化之前的离岸中心商机,时间压力愈来愈大.

--土地银行董事长王耀兴昨日表示,土银上海分行今年全年税後要赚140-150万美元(约4,500万台币),仅次国泰世华上海分行,力拚公股第一.

--金融重建基金(RTC)日前召开管理会议,决定暂不处分台北101大楼股权.在公股不愿卖出股票之下,顶新集团入主台北101的计画面临重大挑战,未来顶新集团会否买下其他民股股权,备受市场关注.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐