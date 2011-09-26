《台湾报摘》--经济日报9月26日

--希腊和欧元在本周面临生死存亡关头,26日起将面临一连串试炼,因为欧盟和国际货币基金(IMF)的专家重返雅典进行财政稽查,以决定希腊下月能否逃得过违约厄运;欧盟要成立永久稳定基金,也待德国国会本周同意.英国财相警告,只剩六周可拯救欧元区免于分崩离析.