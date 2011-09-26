〔国际油市〕原油期货上涨,因欧洲拟增强救助基金火力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月26日电---原油期货周一在亚洲盘初上涨,欧洲决策者开始研究新的途径来阻止欧元区债务危机,国际货币基金组织(IMF)检查人员可能于本周重回希腊.
美国11月原油期货CLc1一度上涨1美元,之後缩减升幅.0016GMT时该合约上涨0.61美元至80.46美元,高于周五结算价79.85,後者为8月9日以来最低收位.
11月布兰特原油期货LCOc1升0.60美元至104.57美元.上日结算价为103.97,此亦为8月9日以来近月合约最低收位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。