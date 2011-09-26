〔国际油市〕原油期货上涨,因欧洲拟增强救助基金火力

路透首尔9月26日电---原油期货周一在亚洲盘初上涨,欧洲决策者开始研究新的途径来阻止欧元区债务危机,国际货币基金组织(IMF)检查人员可能于本周重回希腊.

美国11月原油期货CLc1一度上涨1美元,之後缩减升幅.0016GMT时该合约上涨0.61美元至80.46美元,高于周五结算价79.85,後者为8月9日以来最低收位.

11月布兰特原油期货LCOc1升0.60美元至104.57美元.上日结算价为103.97,此亦为8月9日以来近月合约最低收位.