版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 09:32 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元盘初贬逾2角,连续第六日走贬

路透台北9月26日电---台币兑美元TWD=TP周一盘初下跌逾2角.由于国际市场对欧债援助计画充满疑虑,避险气氛高涨不落,盘初外资汇出下,令台币连续六日走贬.

本地时间上午9:26时,台币兑美元大跌2.23角至30.611.同时间,台股.TWII下跌1.31%,至6,952.34点;外资及陆资周五在台股在台股卖超151.44亿台币,已连续二日卖超皆达百亿台币以上,累计共卖超355.21亿.[ID:nCT0403766]

--记者 李盈茜; 审校 曾祥进

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐