〔台湾汇市〕台币兑美元盘初贬逾2角,连续第六日走贬

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月26日电---台币兑美元TWD=TP周一盘初下跌逾2角.由于国际市场对欧债援助计画充满疑虑,避险气氛高涨不落,盘初外资汇出下,令台币连续六日走贬.
本地时间上午9:26时,台币兑美元大跌2.23角至30.611.同时间,台股.TWII下跌1.31%,至6,952.34点;外资及陆资周五在台股在台股卖超151.44亿台币,已连续二日卖超皆达百亿台币以上,累计共卖超355.21亿.[ID:nCT0403766]
--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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