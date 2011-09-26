《新兴市场重要经济事件预告》--9月26日-10月3日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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9月26日(一)
耶路萨冷--以色列央行利率决定(1530)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)就贸易便利化举行会议(至9月30日).
9月27日(二)
布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月度公告的最终版本.
伯拉第斯拉瓦--欧洲央行管委会成员马库赫向斯洛伐克央行提交国内生产总值(GDP)增速、通胀和经常帐的新预估值,并就斯洛伐克和欧元区的现状和前景发表评论(1100).
日内瓦 --世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
9月28日(三)
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完会晤中国国家发展和改革委员会主任张平,讨论一系列全球及双边经济议题(0530).
新德里--印度财长慕克吉主持高级官员会议,评估企业及行业领袖对改善经济建议的进展.
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)对毛里塔尼亚和几内亚进行贸易政策评估(至9月30日).
坎昆--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在金融包容性联盟(Alliance for Financial Inclusion)组织的会议发表主旨演讲(1400).
9月29日(四)
首尔--韩国央行公布货币政策报告(0500).
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议.
台北--台湾中央银行第三季理监事会议(0900).
9月30日(五)
菲律宾马卡迪--菲律宾央行总裁泰谭柯召开经济简布会.
布拉格--捷克央行公布9月22日会议记录.
日内瓦--世界贸易组织争端解决机构会议--特别会期.
10月2日(日)
多哈--卡塔尔财长Youssef Hussain Kamal为中东及北非(MENA)投资管理论坛举行开幕式.
匈牙利塞格德--匈牙利经济学家年度会议.
10月3日(一)
卢森堡---欧元集团会议.
墨西哥市--墨西哥央行宣布对未来几年增长和通胀预估的月度银行家调查结果(1400).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。