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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 09:46 BJT

〔金属期市〕沪铜触及14个月低位,伦敦期铜小跌

路透上海9月26日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周一小跌0.4%,因希腊违约疑虑引发对全球经济衰退的担忧.

同样的担忧在上周尾段重创基本金属,期铜创下近三年来最大单周跌幅.

0111GMT时,伦敦三个月期铜CMCU3跌至每吨7,330.50美元,在上交易日挫跌至2010年8月25日以来最低水准.

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