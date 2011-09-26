〔金属期市〕沪铜触及14个月低位,伦敦期铜小跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月26日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周一小跌0.4%,因希腊违约疑虑引发对全球经济衰退的担忧.
同样的担忧在上周尾段重创基本金属,期铜创下近三年来最大单周跌幅.
0111GMT时,伦敦三个月期铜CMCU3跌至每吨7,330.50美元,在上交易日挫跌至2010年8月25日以来最低水准.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。