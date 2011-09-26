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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 10:09 BJT

〔路透调查〕逾45%市场人士预期日本公债收益率本周将下跌

路透东京9月26日电---路透周度调查周一显示,日本公债市场人气明显转正,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出延长债券持仓存续期的行动.

调查中的日本公债多空动向指标JGBBBI=从上次调查的负4大幅升至正26.该指数为看多的市场交易商人数减去看空的人数.

逾45%市场人士预期日本公债收益率(殖利率)本周将下跌.

"在收益率因美联储的决议而大幅下跌後,20年期及30年期债券可能面临一些获利了结,不过中期公债和长券料还是受到投资人的强劲需求支撑,收益率将持于低档."一金融机构受访者称.

市场人士预估中值显示,10年期日本公债收益率本周结束时将为0.980%JP10YTN=JBTCJP10YT=POLL,持平上周四收盘水准.

该调查进行时间为上周四至周日2300GMT.(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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