〔路透调查〕逾45%市场人士预期日本公债收益率本周将下跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月26日电---路透周度调查周一显示,日本公债市场人气明显转正,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出延长债券持仓存续期的行动.
调查中的日本公债多空动向指标JGBBBI=从上次调查的负4大幅升至正26.该指数为看多的市场交易商人数减去看空的人数.
逾45%市场人士预期日本公债收益率(殖利率)本周将下跌.
"在收益率因美联储的决议而大幅下跌後,20年期及30年期债券可能面临一些获利了结,不过中期公债和长券料还是受到投资人的强劲需求支撑,收益率将持于低档."一金融机构受访者称.
市场人士预估中值显示,10年期日本公债收益率本周结束时将为0.980%JP10YTN=JBTCJP10YT=POLL,持平上周四收盘水准.
该调查进行时间为上周四至周日2300GMT.(完)
--编译 张若琪;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选