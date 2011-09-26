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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 10:06 BJT

《外汇动态》风险货币全面下跌,EFSF报导未能消除疑虑

0142GMT--风险货币全面遭到出脱,此前交易商发现周末报导的欧盟正在致力于扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)规模,鲜有具体的解决方案.

亚股急跌,新兴市场货币有大量的资金流出,使得市场信心更加脆弱.一些交易商指出,自营交易帐户卖出欧元,欧元兑美元EUR=目前下跌0.6%至1.3416美元,距离八个月低位1.3384不远.

模型基金则被发现在卖出澳元.澳元兑美元AUD=D4下跌0.3%至0.9759美元.

金融时报报导,欧元区官员正在等待批准7月21日的行动计画,尤其是德国本周众议院的批准,之後才会开始认真讨论扩大纾困基金的火力或要求对民间部门所持的希腊债券进行更大规模减计.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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