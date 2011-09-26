《外汇动态》风险货币全面下跌,EFSF报导未能消除疑虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0142GMT--风险货币全面遭到出脱,此前交易商发现周末报导的欧盟正在致力于扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)规模,鲜有具体的解决方案.
亚股急跌,新兴市场货币有大量的资金流出,使得市场信心更加脆弱.一些交易商指出,自营交易帐户卖出欧元,欧元兑美元EUR=目前下跌0.6%至1.3416美元,距离八个月低位1.3384不远.
模型基金则被发现在卖出澳元.澳元兑美元AUD=D4下跌0.3%至0.9759美元.
金融时报报导,欧元区官员正在等待批准7月21日的行动计画,尤其是德国本周众议院的批准,之後才会开始认真讨论扩大纾困基金的火力或要求对民间部门所持的希腊债券进行更大规模减计.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。