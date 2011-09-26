《外汇动态》宏观帐户及杠杆基金交易提振美元/坡元升至约1.30

0204GMT---交易员表示,宏观帐户、杠杆基金和银行间市场投机客的交易提振美元/坡元SGD=D3至1.3000左右;在此同时,投资者仍慎防新加坡金管局可能卖美元进行干预,特别是在该水准上方.不过交易员称,尚未察觉新加坡金管局出手.

但根据交易员的说法,宏观基金从1.2915起买进美元/坡元.美元/坡元最新报1.3005,上涨0.2%.

美元/坡元可能进一步上扬,或至1.3100,该水准为该货币对2010年6月至今年7月间跌势的50%费波纳奇回档技术位.(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

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