〔台湾债市〕RP利率持平,投信资金供应多缺不一

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月26日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平.交易商以续作为主,惟投信资金供应多缺不一,各家机构对市况感受出现差异;展望本周,季底作帐与债券发行料逐步发酵,将密切关注市场资金供应.
证券商交易人士表示,在季底作帐赎回压力下,已见投信端提前因应而走钱,加之申购款流入减少,场上新钱并不好找.不过,也有票券商及银行人士反应,见投信短钱挹注市场,故资金没有匮乏的感觉.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.68-0.70%,与上日相同.
交易商统计,本周大型发债计画如下:周二(27日)有台湾中信银金融债发行,金额129亿台币;周三(28日)有台积电(2330.TW)公司债发行,金额180亿台币;周五(30日)则有十年期公债发行,金额350亿台币.
另外,台湾央行将于周四(29日)召开第三季全体理监事会议,会後将公布利率决策.(完)
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。