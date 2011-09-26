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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 11:32 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,投信资金供应多缺不一

路透台北9月26日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平.交易商以续作为主,惟投信资金供应多缺不一,各家机构对市况感受出现差异;展望本周,季底作帐与债券发行料逐步发酵,将密切关注市场资金供应.

证券商交易人士表示,在季底作帐赎回压力下,已见投信端提前因应而走钱,加之申购款流入减少,场上新钱并不好找.不过,也有票券商及银行人士反应,见投信短钱挹注市场,故资金没有匮乏的感觉.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.68-0.70%,与上日相同.

交易商统计,本周大型发债计画如下:周二(27日)有台湾中信银金融债发行,金额129亿台币;周三(28日)有台积电(2330.TW)公司债发行,金额180亿台币;周五(30日)则有十年期公债发行,金额350亿台币.

另外,台湾央行将于周四(29日)召开第三季全体理监事会议,会後将公布利率决策.(完)

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

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