《全球市场》亚股及欧元下跌,投资人对欧洲危机应对举措持审慎态度

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本除外亚太指数下跌0.5%,日经指数跌1.7%
* 欧元走疲至约1.3435美元
* 布兰特原油期货跌破104美元
* 金价下跌0.7%至约每盎司1,645美元
路透9月26日电---亚洲股市及欧元周一下跌,有报导称欧洲领导人正致力于采取新方式来阻止欧元区主权债务危机扩大,但投资人反应审慎.
金价进一步下跌,周五时跌幅为创纪录的100美元,因寻求避险的投资者抛售黄金改持美元和美债.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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