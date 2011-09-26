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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 10:34 BJT

《全球市场》亚股及欧元下跌,投资人对欧洲危机应对举措持审慎态度

* 摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本除外亚太指数下跌0.5%,日经指数跌1.7%

* 欧元走疲至约1.3435美元

* 布兰特原油期货跌破104美元

* 金价下跌0.7%至约每盎司1,645美元

路透9月26日电---亚洲股市及欧元周一下跌,有报导称欧洲领导人正致力于采取新方式来阻止欧元区主权债务危机扩大,但投资人反应审慎.

金价进一步下跌,周五时跌幅为创纪录的100美元,因寻求避险的投资者抛售黄金改持美元和美债.

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