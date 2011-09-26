〔路透调查〕台湾10年公债100/9期得标利率料落在1.24-1.27%

* 标售时间:周二(27日),金额预定350亿台币

* 得标利率料在1.24-1.27%

* 交易商押宝经济前景悲观,实质买盘终将回补

* 实质买盘投标意愿低,银行得标比重恐落至50%以下

路透台北9月26日电---路透调查显示,在交易商押宝经济局势只会更坏下,台湾周二将标售的10年券100/9A00109=TWO得标利率料落在1.24-1.27%.而一向是10年券最大投资买盘的银行业,因对利率有所坚持,料对本次标债保守以对,得标比重恐落至50%以下.

银行业人士表示,虽然一般预料央行在周四将作出停止升息的决议,但100/9殖利率的位置已提前反映央行明年上半年将降息.但现实的状况是RP利率仍在0.70%附近,以此成本来养券风险过高,且给付给客户的一年期利率还在1.30%以上,诸多限制都将降低实质买盘的投标意愿.

因此交易商料将成为本次标售的主力.由于欧债危机一波未平一波又起,外资自新兴市场大举撤离,导致股市连番破底,悲观的气氛加重避险需求,使得多头操作如鱼得水.在後头还有更坏状况将发生的预期下,交易商料不会错过轧空手的机会.

"只剩交易商会拿大部位...要请君(实质买盘)入甕."一证券商交易员说.

另一证券商交易员也表示,不担心100/9会标高,一方面是同年券100/5殖利率已经跟着100/9跌破1.30%,提供了有力支撑.另一方面,殖利率纵有弹升,实质买盘也会一拥而上."他们不是不要,而是对利率不满意."

一位大型银行交易员则指出,100/9只剩下少许的交易价值,但已没有投资价值.

"央行又还没有降息,市场资金也不宽松...我们也可以找其他的10年冷券做为替代啊."他说.

央行将在明日代财政部标售100/9,金额350亿台币,预计中午宣布结果.周一100/9发行前交易(when-issued)殖利率收升1.68个基点,报1.2378%,该券在发行前交易期间的高点落在1.3330%,低点则为1.2132%.

6月间标售的10年期公债100/5R,当时得标利率为1.4750%,此期券银行业持有比重为56.50%;而在3月标售的10年券100/5A00105=TWO得标利率则为1.381%,银行业得标比重为56.88%.[ID:nCT0392874]

以下为交易商对100/9期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大华证券 1.24 1.27

凯基证券 1.23 1.25

国际票券 1.23 1.27

元富证券 1.25 1.28

台北富邦银行 1.25 1.30

中国信托银行 1.25 1.28

华南银行 1.21 1.25

彰化银行 1.20 1.22

永丰银行 1.25 1.28

大型金融机构 1.24 1.25

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中值 1.24 1.27 (完)

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