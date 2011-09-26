版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 11:05 BJT

《外汇动态》欧元/日圆波动率上升,因交易商急欲保护下档

0248GMT--欧元/日圆隐含波动率上升,因在103下方的选择权障碍遭到触发後,选择权交易商买进.後续触发价位在102、101.80及101.50日圆.

选择权交易商认为欧元/日圆EURJPY=R现汇跌破100日圆是在所难免的,他们正买进欧元/日圆卖权以准备好102日圆下方的障碍遭到触发.

一个月期欧元/日圆波动率EURJPY1MO=升至20%,为去年5月闪电崩盘後以来最高.

风险逆转指标偏向欧元/日圆卖权,报6.25/8.25%,为2009年初以来最高.

欧元/日圆现报102.55,略高于上周触及的10年低位102.21日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐