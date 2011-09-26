《欧洲金融焦点》欧洲央行力求不卷入财政政策领域,反对为援助基金作嫁

记者 Marc Jones 编译 张明钧

路透华盛顿9月25日电---欧洲央行本周末极力避免被进一步卷入财政政策的领域,其决策官员极力反对该央行为大举增强欧元区纾困基金实力作嫁.

欧元区希望让金融市场相信,其纾困基金规模足以处理未来任何债务危机,而无需向纳税人伸手求助.

过去数周,相关计画正蓄积动能.当中一个在流传的构想,便是让该纾困基金可以向欧洲央行借款,运作机制为利用欧洲央行当前无限额的放款操作,而这些借来的资金可以用来向陷入困境国家的债市或银行注资.

不过这项构想遭到多位欧洲央行官员及欧洲金融稳定机构(EFSF)主管雷格林(Klaus Regling)的反对.

雷格林在一场由Euro50集团所举办的小组讨论中表示,"这会引发对欧洲央行政策协调性的诸多疑虑...因此极不可能见到这样的措施."