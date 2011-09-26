〔日本债市〕超长天期公债略跌,因投资人获利了结以弥补股市损失

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月26日电---20年期及30年期日本公债周一略跌.投资人在9月30日上半财年截止前获利了结,以弥补其在日本股市的损失.
20年期日债收益率(殖利率)JP20YTN=JBTC上涨0.5个基点,报1.680%,此前触及去年10月以来最低位1.675%.
"如果股市再跌的话,那麽表现一直优于其他券种的长天期公债,在未来数日可能会受到获利了结的卖压.但在上半财年结束後,公债可能会因为投资人现金充裕而获得良好支撑,"美银美林首席日本债券策略分析师藤田升悟说.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。