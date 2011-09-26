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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 11:12 BJT

〔日本债市〕超长天期公债略跌,因投资人获利了结以弥补股市损失

路透东京9月26日电---20年期及30年期日本公债周一略跌.投资人在9月30日上半财年截止前获利了结,以弥补其在日本股市的损失.

20年期日债收益率(殖利率)JP20YTN=JBTC上涨0.5个基点,报1.680%,此前触及去年10月以来最低位1.675%.

"如果股市再跌的话,那麽表现一直优于其他券种的长天期公债,在未来数日可能会受到获利了结的卖压.但在上半财年结束後,公债可能会因为投资人现金充裕而获得良好支撑,"美银美林首席日本债券策略分析师藤田升悟说.

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