〔日本债市〕超长天期公债略跌,因投资人获利了结以弥补股市损失

路透东京9月26日电---20年期及30年期日本公债周一略跌.投资人在9月30日上半财年截止前获利了结,以弥补其在日本股市的损失.

"如果股市再跌的话,那麽表现一直优于其他券种的长天期公债,在未来数日可能会受到获利了结的卖压.但在上半财年结束後,公债可能会因为投资人现金充裕而获得良好支撑,"美银美林首席日本债券策略分析师藤田升悟说.