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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 11:47 BJT

修正:澳洲经济指标总览--9月26日

(更正:标题日期应改为9月"26日")

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)

(较前季) 第二季 +1.2% -0.9% 12月7日

(较上年同期) +1.4% +1.0%

消费者物价指数(CPI)

总体CPI(较前季) 第二季 +0.9% +1.6% 10月26日

(较上年同期) +3.6% +3.3%

澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7%-r +0.9%

(较上年同期) -- +2.3%

澳洲央行加权中值(较前季) +0.5%-r +0.8%

(较上年同期) -- +2.2%

就业市场(经季节调整)

就业人口(较前月变动,千人) 8月 -9.7 -0.1 10月13日

失业率 5.3% 5.1%

就业参与率 65.6% 65.6%

国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)

经常帐收支 第二季 赤字7.419 赤字11.115 12月6日

商品与服务贸易收支 顺差5.599 顺差2.747

商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)

商品及服务收支(亿澳元) 7月 顺差18.26 顺差18.17 10月4日

出口(较前月) -1% 持平

进口(较前月) -1% +2%

国际贸易价格指数

进口物价(较前季) 第二季 +0.8% +1.4% 10月21日

出口物价(较前季) +6.0% +5.2%

零售销售(经季节调整,以当前价格计算)

(较前月) 7月 +0.5% -0.1% 10月5日 (完)

--整理 杜明霞

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