〔台湾央行〕共发行1,309.5亿台币存单,发行馀额减少306.5亿

路透台北9月26日电---台湾央行周一表示,今日共发行1,309.5亿台币存单.相较存单到期金额1,616亿,存单发行馀额减少306.5亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期1,024.5亿台币,利率为0.87%;91天期187亿台币,利率为0.93%;182天期98亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行945亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,149.3亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为152亿台币;至周日,累计超额准备为1,233亿,加计前期1%的超额准备为2,428亿台币.(完)