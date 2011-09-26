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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 11:39 BJT

《外汇动态》流入韩国公债的资金令美元/韩元承压--交易商

0322GMT--交易员说,流入韩国公债的资金流推低了美元/韩元KRW=KFTC.投资人仍警戒外汇当局可能的美元干预卖盘.美元/韩元上涨1.4%至1,182.5,不过已脱离盘中高位1,189.8.

交易商说尚未发现当局卖出美元来干预.美元/韩元一个月期无本金交割远期外汇(NDF)KRW1MNDFOR=报1,184.05,溢价KFTC232.5韩元,显示市场预期美元/韩元现汇会略微下跌.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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