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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 11:49 BJT

〔东京汇市〕欧元/美元接近八个月低位,因对欧盟应对危机举措存疑

* 欧盟新举措的不确定性打压风险胃纳

* 欧元/日圆接近10年低位,隐含波动率上升

* 长期投资者、自营商被发现在卖出欧元

* 美元/日圆下跌,因东京出口商出脱

路透东京9月26日电---欧元/美元周一急跌,向上周触及的八个月低位靠拢,因风险资产全面受创,市场等候欧洲官员透露更多关于处理债务危机新举措的细节.

欧元/美元盘初审慎走扬,攀升至1.3585,因有报导称欧盟领导人考虑要扩大欧洲金融稳定基金及采取新举措来防止危机扩散.

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