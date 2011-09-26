〔东京汇市〕欧元/美元接近八个月低位,因对欧盟应对危机举措存疑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧盟新举措的不确定性打压风险胃纳
* 欧元/日圆接近10年低位,隐含波动率上升
* 长期投资者、自营商被发现在卖出欧元
* 美元/日圆下跌,因东京出口商出脱
路透东京9月26日电---欧元/美元周一急跌,向上周触及的八个月低位靠拢,因风险资产全面受创,市场等候欧洲官员透露更多关于处理债务危机新举措的细节.
欧元/美元盘初审慎走扬,攀升至1.3585,因有报导称欧盟领导人考虑要扩大欧洲金融稳定基金及采取新举措来防止危机扩散.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。