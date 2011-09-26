〔表格〕新加坡8月工业生产较上月增加3.9%,远好于预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡9月26日电---新加坡经济发展局周一公布的数据显示,该国8月经季节调整後工业生产较上月增加3.9%,较上年同期增长21.7%.路透调查预估分别为减少5.1%及上升12.6%.
总体产出(%) 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
较前月** +3.9 *+0.4 *+2.0 -2.5 *-18.7 *+29.7 -2.2
较上年同期 +21.7 *+7.6 *+10.9 -16.2 *-9.3 *+30.4 +5.2
扣除生物制药
较前月** -4.7 -5.3 -3.3 +4.2 -6.3 +1.6 -6.0
较上年同期 -10.5 -6.4 +1.5 +4.7 +0.1 +8.1 +11.3
** 经季节调整
* 修正值
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选