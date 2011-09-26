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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 13:17 BJT

〔表格〕新加坡8月工业生产较上月增加3.9%,远好于预估

路透新加坡9月26日电---新加坡经济发展局周一公布的数据显示,该国8月经季节调整後工业生产较上月增加3.9%,较上年同期增长21.7%.路透调查预估分别为减少5.1%及上升12.6%.

总体产出(%) 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

较前月** +3.9 *+0.4 *+2.0 -2.5 *-18.7 *+29.7 -2.2

较上年同期 +21.7 *+7.6 *+10.9 -16.2 *-9.3 *+30.4 +5.2

扣除生物制药

较前月** -4.7 -5.3 -3.3 +4.2 -6.3 +1.6 -6.0

较上年同期 -10.5 -6.4 +1.5 +4.7 +0.1 +8.1 +11.3

** 经季节调整

* 修正值

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