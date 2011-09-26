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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 13:57 BJT

〔台湾股市〕收盘大跌2.4%,苹果供应商和宏达电重挫

路透台北9月26日电---台湾股市周一收跌2.4%,苹果(AAPL.O)相关类股和智能手机制造商宏达电(2498.TW)重挫.

加权股价指数.TWII下跌169.10点,报6,877.12点,开盘下滑0.28%.

电子类指数.TELI下挫2.5%,苹果供应商--触控面板厂商TPK Holding(3673.TW)暴跌6.67%,触屏面板厂商胜华科技2384.TW和照相模块厂商大立光电(3008.TW)跌停.

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