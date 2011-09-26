〔台湾股市〕收盘大跌2.4%,苹果供应商和宏达电重挫

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月26日电---台湾股市周一收跌2.4%,苹果(AAPL.O)相关类股和智能手机制造商宏达电(2498.TW)重挫.
加权股价指数.TWII下跌169.10点,报6,877.12点,开盘下滑0.28%.
电子类指数.TELI下挫2.5%,苹果供应商--触控面板厂商TPK Holding(3673.TW)暴跌6.67%,触屏面板厂商胜华科技2384.TW和照相模块厂商大立光电(3008.TW)跌停.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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