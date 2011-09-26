〔金属期市〕LME期铜挫跌逾7%至14个月低位,沪铜跌停

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡9月26日电---伦敦期铜重挫逾7%,至2010年7月以来最低位;沪铜则跌停,因全球经济衰退疑虑引发另一波基本金属的卖盘.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3一度低见每吨6,830美元,沪铜则跌至53,320元人民币.
其他基本金属亦下跌,LME期锡CMSN3大跌超过8%,至18,500美元,期铅CMPB3和期镍CMNI3分别挫跌逾5%.(完)
--编译 戴素萍;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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