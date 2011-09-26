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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 14:18 BJT

〔金属期市〕LME期铜挫跌逾7%至14个月低位,沪铜跌停

路透新加坡9月26日电---伦敦期铜重挫逾7%,至2010年7月以来最低位;沪铜则跌停,因全球经济衰退疑虑引发另一波基本金属的卖盘.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3一度低见每吨6,830美元,沪铜则跌至53,320元人民币.

其他基本金属亦下跌,LME期锡CMSN3大跌超过8%,至18,500美元,期铅CMPB3和期镍CMNI3分别挫跌逾5%.(完)

--编译 戴素萍;审校 蔡美珍

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