〔台湾债市〕主要殖利率弹升,因10年券标售在即与美债价格下跌

路透台北9月26日电---台湾债市主要殖利率周一弹升,因美国公债价格大跌,且明日将标售10年新券100/9,一般预料得标利率可能小幅走高,吸引短线交易商进场放空.

不过股市在尾盘跌幅加重,多少抑制了殖利率的弹幅.交易商指出,100/9的标售可说是交易商与实质买盘观念的对决,一边是押宝经济料将变坏,避险需求有增无减.另一边则是从绝对收益角度来看,认为缺乏投资价值.两股力道如何平衡,将决定100/9的得标利率位置.

"明天就要标债了,有的交易商提高警觉,先调节筹码."一证券商交易员说.

另一银行交易员则称,有交易商认为100/9的得标利率会比目前水准高,因此今日逢低放空,明日再藉由标售回补.

台湾股市周一收跌2.4%,加权股价指数.TWII下跌169.10点,报6,877.12点,开盘下滑0.28%.

美国公债价格上周五下跌,因股市企稳和欧洲央行将采取行动缓解欧元区债务危机的传言打压公债避险需求.公债价格上周大幅走高.指标10年期美国公债US10YT=RR周五下跌1-2/32,收益率报1.84%,周四报1.73%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.60 0.9580 0.9580-0.9685 6.5

10 100/9 A00109=TWO +1.68 1.2378 1.2180-1.2444 301.5

20 100/7 A00107=TWO -0.50 1.7000 1.7000-1.7100 1.5

对于100/9的标售,交易商与银行等实质买盘的态度虽然不同,但也同意目前的环境有利多头,且因10年冷券100/5殖利率已跟随下滑至1.30%之下,不至于让100/9的得标利率与发行前交易的利率相去太远.

"股市已经破底,下一道支撑看6,800点.第四季趋势还是空,对债市当然有利."一证券商交易员说.

另一票券商交易员也指出,股市走势相当疲弱,纵然有人认为殖利率低得不合理,但也不至于冲动到去大举放空.

"我认为得标利率不会大弹,因为股市的状况对债市提供支撑."他说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7000

10 100/5 A00105=TWO 1.2850

5 100/6 A00106=TWO 0.9580

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)