〔台湾汇市〕台币兑美元继续收创九个月低位,因对援欧计画存疑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月26日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘贬值1.84角,继续创九个月来收盘新低,亦为连续第六日走疲.市场对欧元区的援助措施充满疑虑,风险性资产持续下挫,台股跌破七千点关卡,令外资汇出压力沉重.
汇银人士并表示,除外资汇出外,在汇价30.6元附近,也有出口商和央行的美元卖盘守候,加之部分外商银行获利了结美元多仓,令台币跌势稍缓.近收盘时,央行例行进场调节,台币收在30.572元.
"台币明天走贬的机会比较大,但还是要看国际美元走势,"一位本地银行人士表示.
交易商指出,在欧债危机取得重大进展前,国际美元涨势难回落,再加上台股後市偏空,外资有应付海外赎回而汇出的压力,因此即便台币出现反弹,幅度也应该有限.整体而言,预期台币短期走势依旧承压.
他们预估,台币明日交易区间先看30.5-30.7元,而波动幅度则料为2-3角,料在大区间内偏弱整理.
台币前一次收盘低位出现在2010年12月22日,报30.605元.
台湾加权指数.TWII今日收盘下挫2.40%至6,877.12点;外资及陆资在台股卖超31.45亿台币,已连续三日卖超,累计金额为386.66亿.[ID:nCT0404556]
东京汇市中,欧元兑日圆周一跌至10年低位,兑美元接近八个月低点,在市场等待欧洲官员对抗债务危机最新举措的更多细节之际,风险资产全面受创.[FRX/CN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.572 30.388 30.460-30.660 30.460 11.20 16.84
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.590 30.398 30.535-30.658 30.555 4.54 4.29
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.045/-0.025 0.000/0.020
美元/台币六个月期 -0.240/-0.200 -0.205/-0.175
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--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。