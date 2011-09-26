〔台湾汇市〕台币兑美元继续收创九个月低位,因对援欧计画存疑

路透台北9月26日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘贬值1.84角,继续创九个月来收盘新低,亦为连续第六日走疲.市场对欧元区的援助措施充满疑虑,风险性资产持续下挫,台股跌破七千点关卡,令外资汇出压力沉重.

汇银人士并表示,除外资汇出外,在汇价30.6元附近,也有出口商和央行的美元卖盘守候,加之部分外商银行获利了结美元多仓,令台币跌势稍缓.近收盘时,央行例行进场调节,台币收在30.572元.

"台币明天走贬的机会比较大,但还是要看国际美元走势,"一位本地银行人士表示.

交易商指出,在欧债危机取得重大进展前,国际美元涨势难回落,再加上台股後市偏空,外资有应付海外赎回而汇出的压力,因此即便台币出现反弹,幅度也应该有限.整体而言,预期台币短期走势依旧承压.

他们预估,台币明日交易区间先看30.5-30.7元,而波动幅度则料为2-3角,料在大区间内偏弱整理.

台币前一次收盘低位出现在2010年12月22日,报30.605元.

台湾加权指数.TWII今日收盘下挫2.40%至6,877.12点;外资及陆资在台股卖超31.45亿台币,已连续三日卖超,累计金额为386.66亿.[ID:nCT0404556]

东京汇市中,欧元兑日圆周一跌至10年低位,兑美元接近八个月低点,在市场等待欧洲官员对抗债务危机最新举措的更多细节之际,风险资产全面受创.[FRX/CN]

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