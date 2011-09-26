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债券 | 2011年 9月 26日 星期一 14:36 BJT

〔欧元债市〕德债期货小涨,市场审慎看待欧债危机方案

路透伦敦9月26日电---德国公债期货周一盘初震荡微升,投资人对欧洲决策高层将增强欧元区援助基金的最新措施感到质疑.

美国、中国和其它国家都在告诫欧洲决策者,他们必须更加积极地应对危机,欧洲决策者终于开始研究新办法,防止希腊局势拖累全球经济.[ID:nCN1985935]

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