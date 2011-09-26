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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 14:46 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元因援欧计画疑虑升温而下挫

0634GMT---欧元/日圆EURJPY=R跌至10年低位101.98,由于市场对欧盟决策官员会否发布援助欧元区的可靠计画疑虑升温,导致高风险资产暴跌.

欧元兑普遍走坚的美元EUR=亦跌至八个月低位1.3360,在亚洲盘初时一度升至1.3585美元.

澳元/美元AUD=D4跌至10个月低位0.9631,因股市及商品市场大跌.

美元指数.DXY升至七个月高位78.863,因资金寻求避险,支撑美元汇价.(完)

--编译 龚芳;审校 王洋

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