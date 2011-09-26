〔欧洲金融〕即使意见分歧,也必须让欧元运作--欧洲央行诺沃特尼

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透维也纳9月26日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员成员诺沃特尼对媒体说,即使欧元区没有设置统一的经济政府,也必须解决欧元问题.
诺沃特尼说欧洲国家之间差异很大,从这次危机中就清楚表明了这一点.
"所以我觉得,如果说我们因为没有统一的欧洲经济政府所以无法拯救欧元,这种说法是很危险的.短期内我们不会设置,不过我们仍然必须保持欧元能够运作,"他在奥地利报纸Der Standard周一刊出的报导称.
他还说保护主义在德国滋生,援助弱势欧元国家的意愿较低.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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