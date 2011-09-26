《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月26日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

CMC MARKETS:

欧元/美元:周五未能突破前低1.3390美元,留下一些反弹空间,同时也未能跌破费波纳奇50%回档位1.3405,此处是由2010年低点1.1880升至年内高位1.4940的回档位.若能突破并维持在此水准下方,下档目标仍在1.3050,即上述涨势的61.8%回档位.若由此支撑区域反弹,中线可能会有一波回升看向1.3670,但本月收盘跌破前低1.3500之後,明确维持後市偏空行情.

美元/日圆:美元无力劲升及美国公债收益率走软,再度令美元承压,但底部暂时维持.因此美元若能升破77.20,仍有机会进一步上扬.若跌落76.20/30的重要低点,美元可能进一步跌向74.50.

英镑/美元:短线将继续守住1.5330的支撑位,因此我们很可能见到回升突破1.5485,即英镑/美元由1.4230升至1.6745的50%回档位.短线跌向1.5190仍然是比较可能的中长期结果,但英镑空头必须留意,若突破1.5500,很可能会进一步回升向1.5640.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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