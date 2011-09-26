〔台湾货币市场〕短率持坚,资金分配不均且外商银偏紧

* 短率持坚,银行间回补积数

* 资金分配不均,外商银偏紧

记者 张雅菁

路透台北9月26日电---台湾银行间短期利率周一持坚.在提存期底将至之际,银行间以调整准备金积数为首务,在资金分配不均下,利率大致维持近期的区间高档,市场并关注本周的重头戏--央行理监事会议.

下周一(10月3日)为本提存期最後一天.交易人士指出,不少银行仍有积数缺口待补,然而,准备金部位已调整差不多的银行,余钱多还是以申报央行存单为先;而外商银则因为近来外资大举汇出,能供给台币短钱相当有限,进而使得拆款利率仍得已支撑在高档.

"今天拆不到钱,只剩一周,要慢慢把积数补起来,"一本地银行人士称,"外商银那边最近都找不到钱."

另一本地银行人士指出,在考量央行可能暂停升息下,近日增加申报央行长天期存单以锁定利率,而央行亦核准,并未被打回票.

本地时间14:51,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.399%,上日在0.393%;区间为0.295-0.790%,上日在0.295-0.820%.2-7天拆款利率区间在0.388-0.830%,上日在0.388-0.820%.

央行委托大型金融机构拆入隔夜资金的利率仍维持在0.388%.央行自9月5日调升0.01基点以来,便未再调整,有别前几季在理监事会前加速拉抬的作法.

台湾央行将于周四(29日)召开第三季的理监事会议,目前市场有不少分析师认为本次央行将暂停升息,将重贴现率维持于1.875%不变.而欧美景气恐有陷入衰退疑虑下,新兴市场央行如巴西央行已在8月底开启降息循环.

**短票利率持平**

短票市场方面,票券商指出,为了避免季底暨月底资金紧俏的风险,先前已安排客户发票到期落点避开这周,而在台股表现不佳下,新增发行量也不大,因此今日票券商缺口不大.

金融同业间承作的30天期内短票主要利率仍在0.86%.大型公股银行及金融机构少量成交在0.87%.

台湾股市.TWII周一再度重挫2.4%,累计本月以来外资及陆资共卖超850.97亿台币,延续5月以来连月卖超的趋势.[ID:nCT0404556]

央行存单到期金额为1,616亿,发行金额尚待稍晚公布.[TW/MMTCN]

央行本周存单到期总额为4,941.5亿台币,接下来依序为周二64亿,周三1,187亿,周四690亿以及周五1,384.50亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後上周五当日超额准备为152亿台币,至周日累计超额准备为1,233亿台币,加计前期1%的超额准备为2,428亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周一持平.交易商以续作为主,惟投信资金供应多缺不一,各家机构对市况感受出现差异;展望本周,季底作帐与债券发行料逐步发酵,将密切关注市场资金供应.

证券商交易人士表示,在季底作帐赎回压力下,已见投信端提前因应而走钱,加之申购款流入减少,场上新钱并不好找.不过,也有票券商及银行人士反应,见投信短钱挹注市场,故资金没有匮乏的感觉.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.68-0.70%,与上日相同.

交易商统计,本周大型发债计划如下:周二(27日)有台湾中信银金融债发行,金额129亿台币;周三(28日)有台积电(2330.TW)公司债发行,金额180亿台币;周五(30日)则有10年期公债发行,金额350亿台币.(完)