《外汇动态》欧元/日圆风险逆转指标偏向欧元卖权/日圆买权

0736GMT---欧元/日圆现汇EURJPY=R跌至10年低位後,风险逆转指标(RR)更加倾向欧元卖权/日圆买权,一个月期delta值为0.25的期权RREUJP1MRR=ICAP报约6%,为2008年金融危机馀波荡漾以来最明显的倾向,当时报在10%左右.