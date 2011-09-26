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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 16:10 BJT

《外汇动态》欧元/日圆风险逆转指标偏向欧元卖权/日圆买权

0736GMT---欧元/日圆现汇EURJPY=R跌至10年低位後,风险逆转指标(RR)更加倾向欧元卖权/日圆买权,一个月期delta值为0.25的期权RREUJP1MRR=ICAP报约6%,为2008年金融危机馀波荡漾以来最明显的倾向,当时报在10%左右.

期权隐含波动率亦升高,一个月期欧元/日圆波动率EURJPY1MO=约达21.30%,为2010年中期以来最高水准.(完)

--编译 龚芳;审校 于春红

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