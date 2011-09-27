台湾经济指标预测--9月27日至11月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透台北9月27日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------9月26日当周------------------------------------
9/27 1600 领先指标 8月 -- +0.04%(月变动率)
9/29 1600 央行理监事会议 第三季 -- 重贴现率1.875%
-------------------------------10月3日当周------------------------------------
10/5 1600 消费者物价指数(CPI) 9月 -- +1.34%(年变动率)
10/5 1610 外汇存底 9月底 -- 4,002.94亿美元
10/7 1600 商品出口 9月 -- +7.2%(年变动率)
10/7 1600 商品进口 9月 -- +6.4%(年变动率)
-------------------------------10月17日当周------------------------------------
10/20 1600 外销订单 9月 -- +5.26%(年变动率)
-------------------------------10月24日当周------------------------------------
10/24 1600 季调失业率 9月 -- 4.36%
10/24 1600 工业生产 9月 -- +3.88%(年变动率)
*10/25 1620 M2货币总计数 9月 -- +6.16%(年变动率)
-----------------------------11月21日当周----------------------------------------
11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差90.2亿美元
-- -- 国内生产总值(GDP)统计 第三季 -- +5.02%(年变动率)
注:*代表新增.(完)
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)