版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 16:53 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业卖超16.5亿台币

路透台北9月26日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,10年期公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

========================================

银行业 26.00 7.50 +18.50

票券业 1.00 3.00 -2.00

证券业 5.00 21.50 -16.50(完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐