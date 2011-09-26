〔表格〕台湾8月M2年增率微跌至6.16%,因银行放款和投资减缓

路透台北9月26日电---台湾央行周一公布,8月货币总计数M2年增率为6.16%,较上月的6.18%小幅回落,因银行放款与投资成长减缓.

累计1-8月的M2平均年增率为6.01%,落在央行今年设定M2年增率的目标区间的上缘.央行设定2011年的M2年增率目标区在2.5-6.5%间,与上年一致.

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.

以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%):

M2 M1A M1B

2011年

8月 6.16 9.45 7.44

7月 6.18 7.30 7.60

6月 5.99 6.72 8.06

5月 6.14 6.92 8.00

4月 5.88 8.73 8.17

3月 5.97 10.08 9.22

2月 6.12 8.37 9.40

1月 5.59 11.11 9.35

2010年

12月 5.14 8.35 8.77

11月 5.20 8.31 9.18

10月 4.80 11.19 10.05

9月 4.66 14.36 12.15

8月 4.60 12.92 12.29

7月 4.12 15.11 12.49

6月 3.81 15.73 13.22

5月 3.54 15.92 14.67

4月 4.18 15.71 17.92

3月 4.58 18.28 21.57

2月 5.10 22.55 25.27

1月 5.40 18.10 26.17 (完)

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