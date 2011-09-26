(重温稿)《中国公开市场预测》一年央票发行从地量反弹,收益率料继续持稳

* 一年央票发行量倍增至20亿元

* 一二级利差倒挂缩小,令央票发行需求略回暖

* 利差倒挂未消失前,央票发行收益率料仍持稳

路透上海9月26日电---中国央行公开市场明日一年期央票发行量倍增至20亿元,尽管仍处低量水平,但最近债市回暖已使央票一二级市场利差倒挂缩小,并提振一级市场需求略回暖.

交易员预计,若近期债市反弹延续,央票利差倒挂现象也有望消失,而这之前央票发行收益率料仍将持稳.

"20亿量也不大,不过至少说明需求好一点点了,"北京一银行交易员指出.

他并认为,随着二级市场走强,央票现券收益率明显回落,而全球经济增长疑虑的扩散有助于近期债市维持强势,央票恢复一二级正利差或为期不远,此时央票发行收益率只需保持平稳,以待二级市场收益率的回归.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率报为3.8342%.二级市场上期限约1.5年的央票1001032tCN1001032=CFXM最新双边报价为3.95%/3.89%,较上周五的4.15%/4.00%大幅回落.

央行上周二招标发行的10亿元一年期央票,中标收益率连续第五周持平于3.5840%;同时进行的300亿元七天期正回购,中标利率亦持稳在2.7%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.

央行公开市场此前已经连续十周净投放,累计达3,990亿元人民币,其中上周净投放480亿元.

下周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 20

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 290

正回购到期 300

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