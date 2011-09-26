(重温稿)《中国公开市场预测》一年央票发行从地量反弹,收益率料继续持稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 一年央票发行量倍增至20亿元
* 一二级利差倒挂缩小,令央票发行需求略回暖
* 利差倒挂未消失前,央票发行收益率料仍持稳
路透上海9月26日电---中国央行公开市场明日一年期央票发行量倍增至20亿元,尽管仍处低量水平,但最近债市回暖已使央票一二级市场利差倒挂缩小,并提振一级市场需求略回暖.
交易员预计,若近期债市反弹延续,央票利差倒挂现象也有望消失,而这之前央票发行收益率料仍将持稳.
"20亿量也不大,不过至少说明需求好一点点了,"北京一银行交易员指出.
他并认为,随着二级市场走强,央票现券收益率明显回落,而全球经济增长疑虑的扩散有助于近期债市维持强势,央票恢复一二级正利差或为期不远,此时央票发行收益率只需保持平稳,以待二级市场收益率的回归.
中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率报为3.8342%.二级市场上期限约1.5年的央票1001032tCN1001032=CFXM最新双边报价为3.95%/3.89%,较上周五的4.15%/4.00%大幅回落.
央行上周二招标发行的10亿元一年期央票,中标收益率连续第五周持平于3.5840%;同时进行的300亿元七天期正回购,中标利率亦持稳在2.7%.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.
央行公开市场此前已经连续十周净投放,累计达3,990亿元人民币,其中上周净投放480亿元.
下周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) 20
(周四) 待定
正回购 (周二) 待定
(周四) 待定
央票到期 290
正回购到期 300
====================================(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。