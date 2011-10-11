《美债周三展望》收益率走升料提振新债标售需求;关注FED会议记录

* 10年期公债收益率自9月低点上升约50个基点

* 新的初级市场交易商加入可望提振需求

* 美国联邦储备理事会将公布9月政策会议记录

路透纽约10月11日电---在欧洲采取行动因应危机带动风险交易回温下,近日美国公债收益率(殖利率)随之走高,而这可望在周三提振210亿美元的10年期公债增额发行.

指标10年期公债收益率在9月底跌至至少60多年以来的最低水准,之後已经回升约50个基点.分析师多表示,近期美债的抛盘带动收益率走高,这可望增添周三公债标售的吸引力.

10年期美债收益率US10YT=RR在周二午後于2.16%附近交投.

"我们已经迅速调整风险部位,过去一周来动作很大,而收益率接近2.2%或2.3%将会吸引海内外买盘."康乃狄格州RBS Securities美债策略师John Briggs表示.

尽管Briggs倾向认为标售需求强劲,但他也提出警告,称近期收益率上升可能是购买低风险美债意愿下滑的结果,而这意味着周三标售时的需求可能相对疲弱.

"这是一把双面刃...若收益率上升是因为配置于避险公债的数额过多,且若人们相信欧元区问题已经接近获得解决,则收益率上升可能暗示需求降温."他说道.

周二320亿美元的三年期公债US3YT=RR标售需求接近均值.除了周二及周三的标售外,财政部还将在周四进行130亿美元的30年期公债增额发行.

另外一个可望支撑周三公债标售需求的因素,在于上周初级市场交易商数量扩增至22家,新加入的业者为蒙特利尔银行(满地可银行,Bank of Montreal)及加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia),可与美国联邦储备理事会(FED,美联储)直接进行交易.

纽约野村证券国际美国利率策略主管George Goncalves表示,新增两家初级市场交易商可能已对周二的三年期公债标售构成支撑.

"我们认为FED新增两家初级市场交易商可能发挥了部分作用,因非初级市场交易商及直接认购与前端标售息息相关."

美债市场参与者周三关注焦点不仅止于新债标售,他们还将把目光放在FED于1800GMT公布的9月20-21日政策会议记录.

在是次会议结束後,FED宣布卖短买长(扭转操作,twist operation),规模达4,000亿美元,这项操作的目的在于降低抵押贷款利率及其他长期借款成本,藉以刺激借贷.

若经济持续放缓,或若欧洲债务危机开始扩散至全球经济时,FED可能采取哪些进一步措施,投资人将从最新的会议记录中寻找蛛丝马迹.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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