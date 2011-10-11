全球外汇市场10月12日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月11日(二)
2350 - 日本8月机械订单.
10月12日(三)
0030 - 澳洲8月房屋融资
0530 - 法国9消费者物价调和指数(HICP)终值
0600 - 德国9月趸售(批发)物价指数(WPI)
0645 - 法国8经常账收支
0700 - 欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)出席一场有关欧元区金融业监管的研讨会.
0730 - 爱尔兰银行业联合会年会.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将发表讲话.
0830 - 英国9月请领失业金人数及8月按照ILO标准计算的失业率
0900 - 欧元区8月工业生产
1100 - 美国10月7日当周抵押贷款市场指数
1600 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在执政的德国基督教民主党(CDU)大会上就"稳定的欧元--强劲的欧洲"发表讲话
1700 - 美国众议院金融服务委员会就联邦房屋贷款银行(Federal Home Loan Banks)举行听证会
1715 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表讲话
1720 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就"美联储操作和经济最新情况"发表演说
1730 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表讲话
1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月20-21日会议记录
1830 - 欧洲央行总裁特里谢在欧洲金融市场协会发表讲话
-- - 欧洲央行执委会成员史塔克在拉脱维亚央行年会上发表讲话.
2245 - 新西兰9月食品价格指数.
2330 - 日本路透10月短观制造业景气判断指数
2350 - 日本9月银行业放款馀额
2350 - 日本央行公布9月6-7日会议纪录.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。