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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 06:53 BJT

全球外汇市场10月12日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月11日(二)

2350 - 日本8月机械订单.

10月12日(三)

0030 - 澳洲8月房屋融资

0530 - 法国9消费者物价调和指数(HICP)终值

0600 - 德国9月趸售(批发)物价指数(WPI)

0645 - 法国8经常账收支

0700 - 欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)出席一场有关欧元区金融业监管的研讨会.

0730 - 爱尔兰银行业联合会年会.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将发表讲话.

0830 - 英国9月请领失业金人数及8月按照ILO标准计算的失业率

0900 - 欧元区8月工业生产

1100 - 美国10月7日当周抵押贷款市场指数

1600 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在执政的德国基督教民主党(CDU)大会上就"稳定的欧元--强劲的欧洲"发表讲话

1700 - 美国众议院金融服务委员会就联邦房屋贷款银行(Federal Home Loan Banks)举行听证会

1715 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表讲话

1720 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就"美联储操作和经济最新情况"发表演说

1730 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表讲话

1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月20-21日会议记录

1830 - 欧洲央行总裁特里谢在欧洲金融市场协会发表讲话

-- - 欧洲央行执委会成员史塔克在拉脱维亚央行年会上发表讲话.

2245 - 新西兰9月食品价格指数.

2330 - 日本路透10月短观制造业景气判断指数

2350 - 日本9月银行业放款馀额

2350 - 日本央行公布9月6-7日会议纪录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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